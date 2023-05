Nyhedsbureau får Pulitzer for vedholdende Mariupol-dækning

Nyhedsbureauet Associated Press (AP) modtager den prestigefyldte Pulitzer-pris for journalistik i offentlighedens tjeneste.

Nyhedsbureauet får prisen for sit arbejde i den sønderbombede ukrainske by Mariupol, hvor AP var til stede, længe efter at de fleste medier havde trukket sig.

Rusland prøvede i foråret sidste år ihærdigt at erobre byen for at rydde mere af landvejen mellem den besatte halvø Krim og det østukrainske Donbas-område.