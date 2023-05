Serbisk uddannelsesminister stopper efter skoleskyderi-kommentar

Den serbiske uddannelsesminister, Branko Ruzic, opsagde søndag sin stilling efter et skoleskyderi, hvor en 13-årig dræbte ni personer.

Hans opsigelse kommer, efter at han umiddelbart efter hændelsen beskyldte internettet, computerspil og ”vestlige værdier” for at have forårsaget skyderiet.

Kommentaren blev mødt med fordømmelse af oppositionspartier samt menneskerettighedsgrupper, der ville have ham til at træde tilbage.