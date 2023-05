Brasiliansk politi har ransaget ekspræsident Bolsonaros hjem

Han afviser samtidig at have spillet en rolle i angiveligt at have forfalsket dokumenterne.

- Fra min side kan jeg sige, at intet er blevet forfalsket. Jeg har ikke taget en vaccine. Punktum, siger han.

Kulegravningen er én af flere, der sætter den tidligere højrefløjsleder under pres.

Myndighederne undersøger også påstande om vælgerundertrykkelse, hans angreb på legitimiteten af de brasilianske valg samt underslæb i forbindelse med gaver fra udlandet.

Bolsonaro har afvist at have gjort noget forkert i forbindelse med de sager.

Højesteret offentliggjorde onsdag dokumenter, der indeholdt en arrestordre på Mauro Cid, en af Bolsonaros private assistenter, da han var præsident.