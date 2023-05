Danmark dumper ned på tredjepladsen i indeks for pressefrihed

Han blev dræbt af skud i juli 2021 efter at have arbejdet med at afsløre den kriminelle underverden.

Det meste af det globale indeks for pressefrihed er dyster læsning.

For 127 lande gælder det nemlig, at det journalistiske miljø beskrives som værende ”problematisk”, ”vanskeligt” eller ”meget alvorligt”.

Modsat beskrives situationen som ”tilfredsstillende” eller ”god” i 53 lande.

Nederst på listen finder man Nordkorea, der også lå nederst året før. Efter Nordkorea kommer Kina og Vietnam, der begge er faldet fire pladser.

Rusland ligger nummer 164 og er faldet ni pladser.

Årets opgørelse er den anden af sin slags, efter at metoden bag opgørelsen blev ændret i 2021.