Kontroversiel tennisstjernes mor blev truet med våben

Den 32-årige mistænkte fra Canberra mødte op i ACT Magistrates Court tirsdag.

Her står han over for fem anklager, herunder manglende standsning for politiet.

Det siger Australian Broadcasting Corporation (ABC) med henvisning til retsdokumenterne.

Manden er blevet nægtet kaution.

Ifølge en politierklæring fra mandag skulle politiet have modtaget en anmeldelse om, at en mand havde truet en kvinde med et skydevåben og angiveligt stjålet en bil.

Manden blev efterfølgende anholdt i Canberra, og køretøjet blev fundet cirka en halv time senere.