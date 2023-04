Russisk militærfly er styrtet ned i Murmansk

Lægekilder siger imidlertid til Tass, at piloterne er indlagt på et hospital, og at deres tilstand betegnes som alvorlig.

Årsagen til styrtet er ikke umiddelbart kendt. Men politikilder siger til Tass, at flyet brød i brand, mens det var i luften.

- En af motorerne på MiG-31’eren brød angiveligt i brand under en planlagt flyvning. Flyet styrtede ned, siger en kilde til Tass.