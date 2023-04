Bolsonaro skal forklare sig om optøjer i Brasilien

Her smadrede de nogle af kontorerne, knuste ruder og ødelagde kunstværker.

De opfordrede også militæret til at gribe ind og kuppe den nye regering.

Omkring 1800 mennesker er anholdt for at have deltaget i stormløbet.

På det tidspunkt befandt Bolsonaro sig i USA. Men politiet er nu ved at undersøge, om han opildnede til de omfattende protester.

Ekspræsidenten vendte hjem til Brasilien i marts efter at have tilbragt tre måneder i Florida. Han har afvist at have spillet nogen rolle i optøjerne.