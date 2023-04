Når kong Charles III og hans dronning Camilla i næste uge kører i guldkaret til deres kroning, planlægger demonstranter at stille op langs ruten i gule T-shirts og råbe ”not my King”.

Ifølge lederen af Storbritanniens største anti-royalistiske gruppe, Republic, har flere end 1.350 meldt sig til at protestere under kroningsparaden. Graham Smith, leder af gruppen, siger til avisen Times, at det vil blive den største demonstration i gruppens 50 år lange historie.