Blinken er bekymret over mulig Wagner-involvering i Sudan

- Vi har været ret bekymrede over nogle af vores venner i Mellemøsten, siger Mutua.

- Også for Rusland og andre, der længe har været venskabelige til enten den ene eller anden sige, forsætter ministeren.

Alfred Mutua tilføjer, at udenlandske spillere forsøger at ”bruge Sudan som en spillebane for en eller anden årsag”.

- Vi beder eksterne styrker om at holde sig fra Sudan, siger han.

De seneste døgn har lande evakueret personer ud af landet i massevis.

Siden et kup i oktober 2021 har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler, og i centrum af striden står to militærmænd: General Abdel Fattah al-Burhan og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti.