Sveriges statsminister hylder heroisk indsats efter Sudan-evakuering

Sent søndag eftermiddag meddelte udenrigsministeriet i Norge, at de norske diplomater var ude af Sudan.

Tidligere på dagen havde Storbritanniens premierminister, Rishi Sunak, meddelt, at britiske diplomater og deres familier var blevet evakueret.

Hundredvis har mistet livet, og tusinder er blevet såret i den seneste uges kampe mellem Sudans hær og den paramilitære organisation RSF.

For danskere, der ikke har mulighed for eller måtte beslutte ikke at benytte sig af evakueringstilbud, er rådgivningen fortsat at blive indendørs, har Udenrigsministeriet oplyst.

Lørdag oplyste Udenrigsministeriet, at der er omkring 30 personer på danskerlisten for Sudan.

Her lød det også, at Danmark ikke har en ambassade i Sudan og derfor har ”begrænsede muligheder” for at hjælpe strandede danskere.