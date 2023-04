Kinesisk ambassadør vækker harme med sovjetudtalelser

Det handler ifølge Lu Shaye om, ”hvordan man ser på problemet”.

- Der er historie. Krim var russisk i starten, sagde han.

Netop det er Mykhajlo Podoljak, en af Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs toprådgivere, gået i rette med.

- Det er besynderligt at høre en absurd udgave af ”Krims Historie” fra en repræsentant for et land, som er omhyggeligt med dets egen tusinde års historie, sagde Podoljak søndag.

Estlands udenrigsminister, Margus Tsahkna, har kaldt udtalelserne ”forkerte og en misforståelse af historien”.

Lu Shayes interview faldt heller ikke i god jord hos den franske præsident, Emmanuel Macron, som i denne måned var rejst til Beijing for at overbevise Kinas præsident, Xi Jinping, om at hive sin russiske pendant, Vladimir Putin, i retning mod en fredelig løsning på krigen i Ukraine.