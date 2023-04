Verdens militærudgifter har nået nye højder efter russisk invasion

I Central- og Vesteuropa udgjorde landenes militærudgifter i 2022 345 milliarder dollar - godt 2342 milliarder kroner. Det er det højeste niveau siden 1989, hvor Den Kolde Krig var ved at lakke mod enden, og 30 procent højere end i 2013.

I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 øgede flere lande deres militærudgifter, mens andre annoncerede planer om at hæve udgiftsniveauet over perioder på op til et årti.

- Invasionen af Ukraine havde en umiddelbar indflydelse på beslutninger om militærudgifter i Central- og Vesteuropa. Dette inkluderede flere regeringers planer om at øge udgifterne over en årrække, siger seniorforsker ved Sipris program for militærudgifter og våbenproduktion Diego Lopes da Silva.

- Som et resultat heraf kan vi med rimelighed forvente, at militærudgifterne i Central- og Vesteuropa vil blive ved med at stige i de kommende år, tilføjer han.

Nogle af de mest markante stigninger sås i Finland, Litauen, Sverige og Polen. Her voksede militærudgifterne sidste år med henholdsvis 36, 27, 12 og 11 procent.

Sipri er en uafhængig forskningsorganisation, der specialiserer sig i konflikt-, sikkerheds- og fredsforskning.