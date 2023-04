Perus korruptionsanklagede ekspræsident har overgivet sig i USA

Toledo har boet i eksil i USA i flere år. Han var præsident i Peru fra 2001 til 2006.

Han er efterlyst af peruanske anklagere, der efterforsker en omfattende skandale, der involverer det brasilianske byggekonglomerat Odebrecht.

Toledo, der har en doktorgrad fra Stanford University, er anklaget for at have taget imod millioner af dollar fra Odebrecht i bytte for særbehandling under bud på offentlige arbejdsopgaver.

Odebrecht er Latinamerikas største entreprenørselskab og genstand for det, der er blevet omtalt som verdens største korruptionsskandale.