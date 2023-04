To Patriot-batterier, et af verdens mest avancerede systemer til at nedskyde kampfly og langtrækkende missiler, ankom onsdag til Ukraine sammen med soldater uddannet i USA og Tyskland.

Kun to dage før fløj de sidste af 13 kampfly fra Slovakiet til nabolandet, og tidligere på måneden sluttede også 18 tyske Leopard 2-kampvogne sig til en voksende ukrainsk panserstyrke med hundredvis af vestlige kampvogne og -køretøjer.