Vil præsident Erdogan miste sit 20 år lange greb om magten?

Den mest magtfulde mand i Tyrkiet havde en barsk begyndelse.

Recep Tayyip Erdogan voksede op i et af Istanbuls fattige havnekvarterer, hvor man var nødt til at kunne slå fra sig. Han tjente penge ved at sælge tyrkiske sesambrød på gaden. Hjemme blev han revset af sin far, en hidsig slæbebådsskipper. Når han spillede fodbold, var det typisk med en bold lavet af sammenkrøllet papir, har han selv fortalt.