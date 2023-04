Anklager kræver ubetinget fængsel for 126 mink på vestjysk farm

Men anklageren finder forklaringen ”dybt utroværdig” og mener, at retten skal tilsidesætte den.

- Det er lidt sjovt, at man lige lander på 27 forskellige ejere af minkene, som svarer til lige under fem mink per person.

- Jeg skal ikke undlade at bemærke, at jeg finder forklaringen dybt utroværdig, siger Ulrik Panduro.

Men selv hvis retten skulle godtage denne del af forklaringen, ville det alligevel være ulovligt at bringe 126 mink sammen, mener anklageren.

Formålet med det midlertidige forbud mod minkavl var netop at undgå mink i et stort antal med risiko for smittespredning og udvikling af nye mutationer, lyder det fra anklageren.

Han mener, at den tiltalte har haft minkene for at skaffe sig selv en økonomisk fordel, den dag det igen ville være tilladt med erhvervsmæssigt minkhold.