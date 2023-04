Ny lækage om elitesoldater i Ukraine skaber dyb frustration. »Det er en gave til Putin«

Først skjulte USA og det øvrige Vesten sine våbenleverancer til Ukraine, siden er alt fra missiler til droner og kampvogne i stor stil blevet fragtet ind fra Europa til fronten med tog og lastbiler uden at holde det hemmeligt for Moskva.

På et punkt blev der dog – i hvert fald udadtil – sat en kontant grænse for Vestens hjælp for ikke at provokere Vladimir Putin for meget. Men en massiv læk af Pentagon-dokumenter afslører, at det måske var så som så med det løfte, og frygten er nu, at Putin vil udnytte dette til at eskalere krigen.