CIA-direktør: Rusland risikerer at blive en kinesisk koloni

Den russiske oliereduktion lyder på 500.000 tønder om dagen, og forlængelsen vil gælde frem til slutningen af 2023.

I januar 2023 producerede Rusland 10,9 millioner tønder olie om dagen ifølge avisen Wall Street Journal.

På den anden side er vestlige regeringer ifølge Reuters også begyndt at diskutere mulige sanktioner mod Kina, hvis landet skulle sende militær støtte til Rusland.

Kina har nægtet at have nogen form for intentioner om at hjælpe Rusland med oprustning.

En højtstående EU-embedsmand har ligeledes oplyst, at det vil være en ”absolut rød linje”, hvis Kina sender våben til Rusland. I det tilfælde vil EU svare tilbage med sanktioner.