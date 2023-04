For lidt over en uge siden blev den 31-årige amerikaner anholdt i Jekaterinburg. Byen ligger 1800 kilometer øst for Moskva.

Wall Street Journal har på det kraftigste benægtet beskyldningerne fra den russiske sikkerhedstjeneste, FSB, om, at Gershkovich skulle være skyldig i spionage.

I sidste uge meddelte FSB, at Gershkovich på opdrag af USA har indsamlet oplysninger om en virksomhed, der indgår i Ruslands ”militære forsvarskompleks.” FSB hævder, at der er tale om statshemmeligheder.

FSB har ikke fremlagt beviser for de påstande.