Det Hvide Hus giver Trump skyld for kaotisk exit fra Afghanistan

Den nuværende præsident, Joe Biden, fik sine muligheder for at påvirke udfaldet ”betydeligt begrænset af de forhold”, som var blevet besluttet under Trumps tid i Det Hvide Hus, lyder det i et resumé af rapporten.

Trump havde i februar 2020 indgået en aftale med Taliban om at trække alle amerikanske soldater ud af landet. Det skulle ske senest 1. maj 2021. Den frist blev forlænget af den nytiltrådte Biden til udgangen af august.

Biden, der tiltrådte i januar 2021, arvede en udhulet operation fra Trump, og kunne derfor ikke reagere, som han ønskede, lyder det fra John Kirby, der er Det Hvide Hus’ talsmand i sikkerhedspolitiske spørgsmål.