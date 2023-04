Russisk anklager kræver 25 års fængsel til Putin-kritiker

Han blev fængslet i april sidste år for at fordømme Ruslands invasion af Ukraine. Det skete ved tre lejligheder under besøg i udlandet, hvor han var inviteret til at tale.

Under et besøg i USA i begyndelsen af 2022 sagde Kara-Murza, at Putin bombarderer ukrainske hjem, skoler og hospitaler.

Næsten alle fremtrædende kritikere af den russiske præsident er enten flygtet fra Rusland eller fængslet.

I december blev oppositionspolitiker Ilja Jasjin idømt otte og et halvt års fængsel for at sprede ”falsk information” om den russiske offensiv i Ukraine.