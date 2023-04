Ukraine overvejer diplomatisk løsning for den besatte halvø Krim

Ukraines regering er villig til at drøfte den besatte halvø Krims fremtid, hvis landets styrker når frem til områdets administrative grænse.

Det siger en af Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyjs fremmeste rådgivere, Andrij Sybiha, til avisen Financial Times.

- Hvis vi lykkes med at nå vores strategiske mål på slagmarken, og når vi står på den administrative grænse til Krim, er vi klar til at bladre om på den diplomatiske side for at drøfte dette anliggende, siger han til avisen.