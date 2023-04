Den syriske nødhjælpsorganisation De Hvide Hjelme oplyser ifølge AP, at organisationen evakuerede en mand fra angrebsstedet, men at han senere afgik ved døden på grund af sine kvæstelser.

Kaftin ligger i Idlib-provisen i den nordvestlige del af Syrien.

Her har USA i de seneste år udført flere angreb mod både medlemmer af al-Qaeda-beslægtede bevægelser og Islamisk Stat.

Blandt andet blev to mænd dræbt i et droneangreb i februar. Lokale aktivister identificerede ifølge AP de to mænd som medlemmer af Horas al-Din-bevægelsen, som udspringer af al-Qaeda.

Sohr hævdede senere, at den ene af de to dræbte var et højt rangerende medlem af Islamisk Stat.

Ifølge nyhedsbureauet AFP er der aktuelt 900 amerikanske soldater til stede i Syrien. De fleste af soldaterne befinder sig i den nordøstlige del af landet, der er kontrolleret af kurdere.