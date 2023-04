Finland bliver det 31. land i Nato.

- Vi vil styrke vores militære potentiale i vestlige og nordvestlig retning, siger Grusjko.

Rusland meddelte allerede sidste år, at det ville oprette 12 enheder og divisioner i Ruslands vestlige militære distrikt.

- I tilfælde af at ressourcer og styrker fra andre Nato-medlemmer stationeres i Finland, så vil vi tage yderligere skridt for på troværdig vis at sikre Ruslands militære sikkerhed, siger han.

Nato-udvidelsen svækker Ruslands geopolitiske position. I Nato-hovedkvarteret i Bruxelles er man forberedt på, at en proces er i gang, som ændrer hele den europæiske sikkerhedsarkitektur.