Stribevis af olielande vil sænke olieproduktionen

I 2021 producerede Saudi-Arabien dagligt 9,1 millioner tønder olie. Det skriver Opec, som er en organisation for olieeksporterende lande, på sin hjemmeside.

De olieeksporterende lande, som søndag har besluttet at sænke deres olieproduktion, er enten medlem af Opec eller en del af Opec+, som er et samarbejde mellem Opec og olielande uden for organisationen.

Også De Forenede Arabiske Emirater og Kuwait følger med ned. Deres reducering i produktionen af olie lyder på henholdsvis 144.000 og 128.000 tønder om dagen.