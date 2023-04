Blinken og Lavrov har talt sammen om anholdt journalist

Lavrov sagde ifølge Reuters til Blinken, at det var ”uacceptabelt”, at USA politiserede sagen omkring Gershkovich ved at ”skabe et stort postyr omkring den”.

Evan Gershkovich er i Moskva som korrespondent for den amerikanske avis The Wall Street Journal. Han er blevet anholdt og beskyldt for spionage af de russiske myndigheder, og Lavrov siger, at en russisk domstol vil afgøre, hvad der skal ske.

Præsident Joe Biden krævede fredag, at den amerikanske journalist frigives øjeblikkeligt.

- Løslad ham, lød det korte budskab fra den amerikanske præsident.