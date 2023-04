Fransk præsidentfrue med sans for dannelse

Den spredte sig som trommeild på internettet og blev brugt imod hendes mand, præsident Emmanuel Macron, under præsidentvalget i Frankrig i foråret 2022.

De to kvinder påstod, at hun faktisk hedder Jean-Michel Trogneux - det er navnet på hendes bror, og påstanden var også, at Brigitte Macron aldrig har været gift før ægteskabet med Emmanuel Macron, og at hun ikke har født tre børn.

Præsidentfruen og hendes bror besluttede at lægge sag an mod de to kvinder for bagvaskelse, og dommen faldt i februar i år, da de fik hver en bøde på 15.000 kroner for falske påstande.