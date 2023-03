Bolsonaro er tilbage i Brasilien efter tre måneder i USA

Utilfredsheden resulterede i, at vrede bolsonaristas, som Bolsonaros tilhængere kalder sig, stormede Kongressen 8. januar.

Bolsonaro fortalte avisen The Wall Street Journal i midten af februar, at han agtede at vende tilbage til Brasilien for at lede oppositionen mod Lula.

Han sagde også, at han vil forsvare sig mod anklager om, at han skulle have opfordret til de voldelige demonstrationer.

Hans politiske forbillede er USA’s tidligere præsident Donald Trump. Under sit ophold i USA gennem de seneste måneder har Bolsonaro sagt, at hans mission i Brasilien ”endnu ikke er ovre”.

Han var som præsident berygtet for, at han i stor skala tillod skovrydning i Amazonas. Men også at han kaldte coronapandemien for en bagatel, mens mange brasilianere døde af sygdommen.