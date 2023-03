Journalist for amerikansk avis er anholdt i Rusland for spionage

Han anklages for at have spioneret til fordel for den amerikanske regering.

Wall Street Journal har foreløbig ikke reageret på anklagen.

I en erklæring fra FSB hedder det, at Gershkovic på opdrag af USA har indsamlet oplysninger om ”aktiviteter” på en virksomhed, der indgår i Ruslands ”militære forsvarskompleks”.

FSB fremlægger ikke beviser.

31-årige Gershkovic har ifølge Wall Street Journal tidligere arbejdet som journalist for nyhedsbureauet AFP i Moskva og for det kritiske onlinemedie Moscow Times.