Tarantino: Manuskriptet til min sidste film er færdiggjort

- Jeg forestiller mig, at vi måske optager den i efteråret.

Hans seneste film er ”Once Upon a Time... in Hollywood” fra 2019.

Det var hans niende film i rækken, hvis man tæller de to ”Kill Bill”-film som én.

Tarantino har mange gange bebudet, at han vil nøjes med at instruere ti film i løbet af sin karriere.

Den tiende film, som får navnet ”The Movie Critic” (”Filmkritikeren”), kommer til at udspille sig i 1977, tilføjer han.

Tarantino afviste i øvrigt rygter om, at der skulle være tale om en biografisk film om Pauline Kael, som var filmkritiker for magasinet The New Yorker. Hun døde i 2001.