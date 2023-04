På stort set hvert gadehjørne standser blikket ved ruindyngen fra et hus eller bygninger, der står farligt skævt eller har gabende huller i murværket.

Men denne eftermiddag har hundreder af mennesker i Adiyaman i det sydøstlige Tyrkiet skubbet alle tanker om jordskælv, ødelæggelser og elendighed til side og stillet sig op langs vejene eller søgt hen til en plads centralt i byen for at få et glimt deres politiske helt – præsident Recep Tayyip Erdogan.