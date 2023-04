06/04/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Begravet i fem timer under ruinerne: En 15-årig fortæller om sin oplevelse

Hvordan er det at ligge begravet under et sammenstyrtet hus? To måneder efter jordskælvene i Tyrkiet fortæller 15-årige Omer Kaya om sine fem timer i helvede.