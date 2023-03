Terrorsigtede søstre anholdes i Norge efter retur fra fangelejr

To terrorsigtede søstre og deres tre børn er landet i lufthavnen i Oslo efter at være blevet hjulpet med at rejse hjem fra al-Roj-lejren i Syrien.

Det oplyser det norske politis sikkerhedstjeneste, PST, natten til onsdag, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Kvinderne er blevet anholdt og sigtet for at have været en del af Islamisk Stat, der klassificeres som en terrororganisation.