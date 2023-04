To måneder efter jordskælvene vokser desperationen blandt de overlevende

Det er noget, alle taler om, og har fået mange til at lægge træpaller i bunden af deres telte med tæpper henover. Men fugten får alligevel alt til at lugte vådt og muggent, og det, som alle nu drømmer om, er at få et containerhus.

Erdogan har lovet at levere 100.000 containere i løbet af to måneder. De vil alle have indlagt strøm og vand, har han sagt. Men gravide og kvinder med babyer står først i køen sammen med familier, hvis huse er styrtet sammen. Så for mange er det kun en fjern drøm.

Andre, som håber på at kunne genopbygge deres huse og flytte hjem, kan heller ikke komme i gang, fordi der er ventetid på at få en ingeniør ud til at lave en grundig vurdering af skaderne. Eller fordi de ikke kan få klare svar fra myndighederne, om deres hus skal rives ned.

Ved siden af alle de praktiske udfordringer er det også et problem at få tiden til at gå.

Skolerne er mange steder ikke genåbnet endnu, og børn og teenagere har ikke noget at lave. Yeter Berk, en 43-årig systuearbejder, frygter, at det vil ramme hendes ældste datter på 16 års afgangseksamen og forringe hendes muligheder i fremtiden.

Udover at familien har mistet sit hjem, har hun selv mistet sit arbejde, fordi systuen er styrtet sammen. Det er et generelt problem, som kan mærkes i hele Tyrkiet. Der er mange ødelagte fabrikker i jordskælvszonen.