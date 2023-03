Tre forskere deler dansk millionpris for ny viden om hjernen

Og der er en særlig grund til, at den uafhængige komité, som består af ni førende hjerneforskere fra hele verden, har peget på netop de tre.

- I år går prisen til tre videnskabsfolk, som har fokuseret deres karriere over 30 til 40 år på at forstå visse molekylære processer, som er afgørende for den måde, hvorpå vores hjerner fungerer, siger Richard Morris, som er formand for The Brain Prize Selection Committee.

Ifølge Jan Egebjerg, som er forskningsdirektør og ansvarlig for priser og uddelinger i Lundbeckfonden, afdækker forskningen helt basale mekanismer i hjernen helt ind i hjernecellerne.