Sammen i modgang.

Kinas præsident, Xi Jinping, besøger i næste uge Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Moskva for første gang, siden Rusland påbegyndte sin invasion af Ukraine.

Det forestående møde – som har trukket overskrifter verden over fredag – sender et signal til resten af verden, der er værd at bide mærke i, lyder analysen fra Andreas Bøje Forsby, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).