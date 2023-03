En chatbot er en avanceret type kunstig intelligens, der kan svare på alverdens spørgsmål ved hjælp af enorme mængder data.

ChatGPT blev lanceret i slutningen af november sidste år.

Siden da har den imponeret med sin evne til at svare på spørgsmål og udføre komplekse opgaver eller eksempelvis skrive sange og digte.

Den opdaterede chatbot GPT-4’s svar ventes i fremtiden at blive endnu mere præcise. Den vil også kunne få input fra både tekst og billeder.

Det betyder eksempelvis, at hvis en bruger uploader et billede, der viser indersiden af et køleskab, så kan chatbotten se, hvilke varer der er i det. Den kan desuden fortælle, hvilke retter man kan lave med ingredienserne.