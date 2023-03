Forsker: Data fra TikTok-datacenter i Norge også tilgængelige i Kina

Onsdag bekræftede det norske datacenter-selskab Green Mountain, at det har indgået en aftale med TikTok om at bygge et datacenter i Norge.

Det har skabt debat i Norge, hvor partiet Venstre vil vide, om regeringen har undersøgt, hvorvidt der er sikkerhedsmæssige udfordringer ved, at TikTok åbner et datacenter.

- At man bygger et datacenter ændrer overhovedet ikke på bekymringen med brugernes datasikkerhed, siger Caroline Anna Salling.

- Men det vil formentlig være TikToks hensigt, at der er nogle brugere af mediet, som vil føle sig mere trygge ved at vide, at der ligger et datacenter tættere på dem. Men reelt har det ikke nogen betydning.