04/04/2023 KL. 05:00

For abonnenter

Et år i Carlsbergs russiske parallelverden

For et år siden besluttede Carlsberg at forlade det russiske marked. Salget er ikke gennemført, og Carlsbergs russiske besiddelser befinder sig i en parallelverden, hvor de åbent beretter om kontroversielle gæster, store skattebetalinger, nye aftaler med sanktionerede klubber og hjælp til optimering af den russiske industri.