Harry og Meghan har døbt datter og givet hende prinsessetitel

Harry og Meghans børns titler har været et tilbagevendende emne, siden parret trådte tilbage fra det britiske kongehus og flyttede til Californien i 2020.

I et interview med talkshowværten Oprah Winfrey i marts 2021 sagde Meghan, at Buckingham Palace ”ikke ville have, at han (Archie, red.) blev prins”.

I det britiske kongehus uddeles der titler på baggrund af en regel, som blev lavet af George V i 1917.

Reglerne foreskriver, at prinse- og prinsessetitler kun tildeles til monarkens børnebørn og et andet familiemedlem.

Ifølge reglerne er det andet familiemedlem monarkens ældste oldebarn, der står til at arve tronen.

Det betyder, at prins Harrys bror Williams ældste søn George fik titel af prins.