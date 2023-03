FN: Afghanistan er verdens mest undertrykkende sted for kvinder

Afghanistan har i over halvandet år været kontrolleret af den militante talibanbevægelse, der har indført streng islamisk lovgivning.

Det betyder blandt andet, at mange kvinder reelt er begrænset til at opholde sig i deres hjem. Det er forbudt for dem at opholde sig i parker, fitnesscentre og forlystelsesparker. Det er også påkrævet, at de dækker sig til.

Taliban har også fjernet kvinder fra stort set alle dele af arbejdsmarkedet. Nogle bliver betalt en brøkdel af deres gamle løn for at blive hjemme.