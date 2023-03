Belarus har udpeget en person med både russisk og ukrainsk statsborgerskab som den hovedansvarlige bag den påståede sabotage.

Det er en hændelse den 28. februar, der har udløst anholdelserne.

Her hævdede belarusiske modstandere af Lukasjenkos regering, at de havde sprængt et avanceret russisk militærfly i luften ved et droneangreb. Flyet stod på en luftbase tæt på den belarusiske hovedstad, Minsk.

Belarus’ regering har dog afvist, at belarusiske aktivister står bag.

I stedet peger Lukasjenko på USA og Ukraine.