Trudeau vil have undersøgt påstået kinesisk påvirkning af valg

- Jeg vil udpege en uafhængig særlig rapportør, der får et bredt mandat og skal komme med ekspertanbefalinger, siger Trudeau.

Personen skal også have mulighed for at lave en offentlig undersøgelse af sagen.

Meldingen fra Trudeau kommer, efter at mediernes historier om påstået påvirkning har sat ham under pres for at handle fra vælgerne.

Premierministeren har også bedt parlamentsmedlemmer i det nationale sikkerhedsudvalg om at indlede en efterforskning.

Også myndigheden NSIRA - det nationale sikkerheds- og efterretningsevalueringsagentur - er blevet bedt om at komme med en vurdering af den canadiske respons.