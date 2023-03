»Som leder af afdelingen har han ansvaret for at vurdere, om der er potentiale for interessekonflikt. (…) Så med andre ord er han selv den embedsmand, der skal foretage den analyse. Det er proceduren,« siger en talsmand for kommissionen, der kalder reglerne »meget tydelige«.

I perioden fra 2015 til 2021 fløj Hololei ni gange med Qatar Airways på embedsrejser med billetter betalt af Qatars regering eller organisationer tæt på regeringen; i mindst ét tilfælde betalte landets regering også for et flere dage langt hotelophold.