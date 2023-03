Forsker: FN-aftale kan give flere tun i Danmark

Men når man vil beskytte så store havområder, som FN-traktaten lægger op til, kan det også skabe risiko for nye problemer.

- Man kan risikere, at man bare flytter aktiviteten fra et område til et andet. Hvis effekten er mindre i det nye område, så er det godt. Det modsatte er ikke så godt.

- Men hvis man udpeger områder, som er biodiversitetens hotspot, så kan man beskytte en relativt stor mængde dyr, siger han.

Peter Grønkjær fortæller, at en beskyttelse af det åbne hav for eksempel vil have en god effekt på tunbestanden i Danmark.

- Mange fisk som tun migrerer fra åbne oceaner og kommer ind til kysten. Beskyttelsen af den ude i det åbne ocean kan potentielt have en effekt på, hvor mange tun der kommer ind.