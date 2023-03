Bolsonaro fik rockstjernemodtagelse ved konference i USA

Bolsonaro såede på konferencen også tvivl om sit eget valgnederlag ved det brasilianske valg, ligesom han angreb covid-19-vaccinepolitikker.

Om pandemien sagde han, at han ”altid har forsvaret frihed”, og at han ikke ”tvang nogen til at blive vaccineret i Brasilien”.

Efter det udsagn modtog brasilianeren større klapsalver end nogen af de bredt kendte konservative politikere, der indtil videre havde talt.

Konferencen kaldet Conservative Political Action Conference (CPAC) er fire dage lang og finder sted i en forstad til Washington D.C.