EU's udenrigschef: Vi må hjælpe udviklingslande med deres gæld

- Situationen gør spørgsmålet om gældssanering uomgængeligt. På trods af vores egne problemer, bliver vi nødt til at se i øjnene, at mange lande har brug for hjælp, siger Josep Borrell.

Han kommer onsdag ikke med noget konkret udspil til, hvordan det skal ske.

Mulighederne kan spænde fra fuld eftergivelse af gæld til eftergivelse af en del af gælden. Eller sænkning af renten og for at gøre det lettere at betale gælden tilbage.