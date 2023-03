Samer og andre aktivister har krævet, at vindmøller bliver fjernet fra et område af Norge, hvor samernes rensdyr græsser.

Norges højesteret afgjorde i 2021, at to vindmølleparker i Fosen uden for Trondheim krænkede samernes rettigheder.

Vindmøllerne kører fortsat.

Statsminister Jonas Gahr Støre sagde mandag, at han er indstillet på at føre en god dialog mellem samerne og regeringen i sagen om vindmøllerne, og han håber på at finde en løsning.

- Højesteretten har ikke taget stilling til, hvad der skal ske med de to vindkraftværker, som i dag leverer en stor mængde strøm til Midtnorge, sagde han.