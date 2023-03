På plads inden valg

Selv om svenskerne er imod det, mener Vanhanen også, at det sikkerhedsmæssigt er en god løsning for begge lande.

»Sverige er officielt et kandidatland, der er omgivet af Nato-lande med sin østlige grænse sikret af Finland,« siger han med henvisning til Finlands 1.300 km lange grænse til Rusland:

»Det er en forbedring for svensk sikkerhed og den bedste position, som Sverige har stået i i 200 år.«

Det er også vurderingen fra en kilde i det finske forsvar, som vurderer, at den finske regering og flertallet i parlamentet med afstemningen også har ønsket at undgå risikoen for forsinkelser på grund af det kommende parlamentsvalg i april og den efterfølgende regeringsdannelse. Samtidig har afstemningen elimineret muligheden – uanset hvor lille – for, at Nato-medlemskabet kan blive et stridsemne i valgkampen og et mål for russiske påvirkningskampagner.

Den første klare indikation på det finske sololøb kom fra Finlands præsident, Sauli Niinistö. Under en sikkerhedskonference i Tyskland sagde han, at det er tyrkerne, der afgør, om de vil ratificere en optagelse af Finland først og så vente med Sverige.

»Vores hænder er på en måde bundne,« sagde han.

Forbyder koranafbrændinger

Tyrkerne har beskyldt særligt Sverige for at se igennem fingre med aktiviteterne fra kurdiske grupper, som regeringen i Ankara anser for at være knyttet til den tyrkiske-kurdiske terrorgruppe PKK, der i øvrigt også står på EU’s terrorliste.

Sverige har forsøgt at komme tyrkerne i møde, men i modsætning til Finland er det ikke lykkedes. Det gik helt galt, da dansk-svenske Rasmus Paludan i januar fik myndighedernes tilladelse til en protestafbrænding af en koran foran den tyrkiske ambassade i Stockholm, hvilket fik Erdogan til at melde, at Sverige ikke længere skulle regne med tyrkernes opbakning.

Det er et problem, fordi nye lande kun kan optages med opbakning fra alle nuværende 30 medlemmer.