FBI ser omstridt laboratorieteori som bedste bud på coronaophav

Hans udtalelser kommer, efter at The Wall Street Journal beskrev en klassificeret rapport fra det amerikanske energiministerium, som med ”lav sikkerhed” kom frem til samme konklusion - altså at et læk fra et kinesisk laboratorie var den mest sandsynlige forklaring.

FBI’s vurdering af sagen er langtfra en, som der er konsensus om i efterretningskredse eller blandt forskere. Det skriver det amerikanske medie NPR.

Det er heller ikke en ny vurdering fra FBI. Men det er ifølge BBC den første offentlige bekræftelse af FBI’s tidligere klassificerede vurdering af pandemiens oprindelse.